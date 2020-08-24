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Haberler Çanakkale Biga'da yasa dışı sigara operasyonu

'da yasa dışı sigara operasyonu

'nin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yaşa dışı tütün satışı yapan bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada, 250 bin doldurma sigara ve bir adet hava kompresörü ele geçirildi.

Biga'da yasa dışı sigara operasyonu

24.08.2020, 17:02 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020,17:09

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı tütün satışı yapan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesinde tütün ve tütün mamulü satışı yapan bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada; 250 bin doldurma sigara ve bir adet hava kompresörü ele geçirilirken, iş yeri sahibi N.S.'ye 5607 SKM suçundan işlem yapıldı. Yasa dışı ürünlere el konulurken, Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan N.S. ise serbest bırakıldı.

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