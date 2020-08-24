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Çan'da düğün yemekleri yasaklandı

'nin Çan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün yemekleri yasaklandı. toplantısında, salgın süresince yiyecek-içecek ikramlı organizasyonların yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Çanakkale Çan'da düğün yemekleri yasaklandı

24.08.2020, 16:48 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020,16:53

Çanakkale'nin Çan İlçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca ikramlı organizasyonların yapılması yasaklandı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal Başkanlığında toplandı. 1593 sayılı hıfzıssıhha kurulu 26. Maddesi uyarınca, Çan ilçesinde ve köylerde salgın süresince yiyecek-içecek ikramlı organizasyonların yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

IHA

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