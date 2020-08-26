Çanakkale Defterdarlığı görevlileri, bir iş yerinde yaptıkları denetimde, 22 şişe sahte bandrollü viski tespit etti. Bunun üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon yaptı.
SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan S.S. polislere Z.T.'nin adını verdi. Z.T.'ye ait depoya baskın yapan ekipler, burada da farklı litrelerde 529 şişe sahte bandrollü viski ele geçirdi. S.S. ve Z.T., ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Çanakkale'de 551 şişe sahte bandrollü viski ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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