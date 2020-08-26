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Haberler Çanakkale Denizli'de sahte döviz ile dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

'de sahte ile dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

'nin Tavas ilçesinde, üzerinden iletişime geçtiği kişilere, 100 bin TL değerinde olduğunu ileri sürdüğü sahte dolarlarını satan Adem A., jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Adem A. tutuklandı.

Denizli'de sahte döviz ile dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

DHA

26.08.2020, 17:00

Tavas Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Tavas ilçesinde Ağustos ayında, meydana gelen sahte döviz ile dolandırıcılık olaylarının ardından çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheli Adem A.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Adem A'nın, sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçtiği kişileri, elinde bulunan 100 bin TL değerinde olduğunu söylediği sahte Avustralya dolarını 50 bin TL karşılığında satacağını söyleyerek dolandırdığı belirtildi. Şüphelinin bu yöntemle 2 kişiyi dolandırdığı bildirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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