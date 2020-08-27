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Haberler Çanakkale Çanakkale için sıcak hava uyarısı!

için sıcak hava uyarısı!

’de, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara uyarı yapıldı.

Çanakkale için sıcak hava uyarısı!

27.08.2020, 16:39

Konuya ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; "28 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinden seyretmesi beklendiğinden, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İHA

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