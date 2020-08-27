Konuya ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; "28 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinden seyretmesi beklendiğinden, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.
İHA
Çanakkale için sıcak hava uyarısı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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