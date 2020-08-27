Evciler köyündeki çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine alevlere ilk müdahale köy muhtarlığına ait tankerle yapıldı. Bu sırada rüzgarın etkisiyle yangın ormana sıçradı.
Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 3 arazöz ve bir su ikmal aracıyla müdahalede bulunduğu yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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