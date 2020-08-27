Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Evciler köyündeki çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine alevlere ilk müdahale köy muhtarlığına ait tankerle yapıldı. Bu sırada rüzgarın etkisiyle yangın ormana sıçradı.



Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 3 arazöz ve bir su ikmal aracıyla müdahalede bulunduğu yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.