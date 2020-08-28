Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 908 bordo numaralı Admiral Zakharin savaş gemisi, saat 11.30 sıralarında Çanakkale'ye ulaştı. 36 millik Çanakkale Boğazı'nda ilerleyen Admiral Zakharin 12.30 sıralarında Kilitbahir köyünde bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önlerine geldi. 12.40 sıralarında Nara Burnu'ndan Marmara Denizi'ne doğru yol alan savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.
İHA
Rus savaş gemisi ‘Admiral Zakharin’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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