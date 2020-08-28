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Haberler Çanakkale Rus savaş gemisi ‘Admiral Zakharin’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi ‘ Boğazı’ndan geçti

Son dakika... Rus donanmasına ait 908 bordo numaralı savaş gemisi, Boğazı'ndan geçti.

Rus savaş gemisi ‘Admiral Zakharin’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

28.08.2020, 16:56

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 908 bordo numaralı Admiral Zakharin savaş gemisi, saat 11.30 sıralarında Çanakkale'ye ulaştı. 36 millik Çanakkale Boğazı'nda ilerleyen Admiral Zakharin 12.30 sıralarında Kilitbahir köyünde bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önlerine geldi. 12.40 sıralarında Nara Burnu'ndan Marmara Denizi'ne doğru yol alan savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

İHA

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