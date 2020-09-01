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Haberler Çanakkale Sardalyanın kilosu 20 liraya düştü

Sardalyanın kilosu 20 liraya düştü

'nin Lapseki ilçesinde yeni balık avı sezonun açılması ile birlikte sardalye balığının kilosu bir günde 40 liradan 20 liraya düştü.

Sardalyanın kilosu 20 liraya düştü

01.09.2020, 17:15

İlçede faaliyet gösteren Balıkçı Filiz Durmaz, av sezonun açılması ile birlikte vatandaşların gözünün etiket fiyatlarındaki düşüşte olduğunu belirtti. Balık bollaştıkça taleplerin yükseleceğini kaydeden Durmaz "İnşallah palamut ve lüferde bolluk olur. Tüm vatandaşlarımızın beklentisi bu yönde" dedi. Sardalye 20 liradan tezgahlardaki yerini alırken, palamut tane 15 lira, kolyoz 30 lira, barbun 100 liradan satışa sunuldu. Vatandaşların tercihini genellikle sardalye balığından yana kullanıldığı belirtildi.

İHA

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