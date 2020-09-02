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Çanakkale'de akılalmaz olay! Tam 200 metre boyunca...

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, karayolunda ilerleyen bir traktör arkasındaki pulluğu açık unutunca yaklaşık 200 metre boyunca asfaltı sürdü. Yolun bozuk olduğunu gören diğer sürücüler, şaşkınlarını gizleyemedi.

02.09.2020, 09:48