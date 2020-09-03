Biga’da bir mahalle ve sokak karantinaya alındı

Çanakkale'de Biga Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 1 Eylül saat 00.00'dan itibaren Hamdibey Mahallesi'ndeki Dere Sokak ile Turan Mahallesi'ni karantina altına aldığını duyurdu. Karar gece geç saatlerde açıklandı. Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Biga Belediyesi'ne bağlı ekipler Dere Sokak'ın ve Turan Mahallesi'nin giriş çıkışlarını kapattı. Giriş ve çıkışların kapatılmaya başlanmasıyla vatandaşların tedirginlikle balkonlara çıktığı görüldü. Karar kapsamında Hamdibey Mahallesi Dere Sokak'ta ve Turan Mahallesi'nde 14 gün boyunca karantina uygulanacak. Karantina bölgelerinde özel harekat polislerinin de önlem alması dikkat çekti.



İZMİR'DE YENİ UYGULAMA

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İzmir Valiliği, İzmir'de kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılacağını bildirdi. Ayrıca, yapılacak olan düğünlerin de saatlerinin değiştirildiği öğrenildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, tedbirlere uyularak yapılan düğün organizasyonlarının 21.00-23.30 saatleri arasında yapılmasına karar verdi. Düğün organizasyonları daha önce 20.00- 22.30 saatleri arasında yapılıyordu.