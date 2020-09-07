Maydos’ta 3 bin yıllık koç figürü bulundu

ÇANAKKALE'NİN Eceabat ilçesindeki Maydos Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Erken Demir Çağı'ndan kalma koç figürü bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, 10 santimetre uzunluğundaki koç figürünü bu yılki kazılarda bulduklarını belirterek, "Bu koç figürü, bölgede ender bulunan hayvan figürlerinden bir tanesi. Kazı çalışmalarımızda ilk defa böyle bir obje karşımıza çıkıyor" dedi.