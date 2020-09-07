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Haberler Çanakkale Maydos’ta 3 bin yıllık koç figürü bulundu

Maydos’ta 3 bin yıllık koç figürü bulundu

Maydos’ta 3 bin yıllık koç figürü bulundu
Giriş Tarihi: 7.9.2020

ÇANAKKALE'NİN Eceabat ilçesindeki Maydos Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Erken Demir Çağı'ndan kalma koç figürü bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, 10 santimetre uzunluğundaki koç figürünü bu yılki kazılarda bulduklarını belirterek, "Bu koç figürü, bölgede ender bulunan hayvan figürlerinden bir tanesi. Kazı çalışmalarımızda ilk defa böyle bir obje karşımıza çıkıyor" dedi.

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