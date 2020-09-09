Motoru arızalanan lastik bottaki kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isterken, lastik botun motor arızası yapması sonucu sürüklenen 39 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

DHA