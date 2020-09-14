Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşköy köyünde henüz belirlenemeyen bir sebeple ziraat arazisinde yangın çıktı. Saat 15.32'de başlayan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 9 arozöz, 1 dozer, 2 su ikmal aracı ve 48 personel müdahale etti.
Ekiplerin başarılı müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Bayramiç’te ziraat arazisinde yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.