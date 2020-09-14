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Haberler Çanakkale Bayramiç’te ziraat arazisinde yangın

’te ziraat arazisinde

’nin ilçesinde bulunan ziraat arazisinde çıktı. Ekiplerin başarılı müdahalesiyle yangın ormanlık alan sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bayramiç’te ziraat arazisinde yangın

İHA

14.09.2020, 17:08

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çavuşköy köyünde henüz belirlenemeyen bir sebeple ziraat arazisinde yangın çıktı. Saat 15.32'de başlayan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 9 arozöz, 1 dozer, 2 su ikmal aracı ve 48 personel müdahale etti.

Ekiplerin başarılı müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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