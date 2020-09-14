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Haberler Çanakkale Ezine’de trafik kazası: 3 yaralı

Ezine’de trafik kazası: 3 yaralı

’nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ezine’de trafik kazası: 3 yaralı

İHA

14.09.2020, 17:19

Edinilen bilgilere göre Ezine'nin Geyikli beldesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi istikametinden Ezine istikametine gitmekte olan Mehmet Yeşil idaresindeki 17 LU 331 plakalı otomobil, önündeki aracı solama esnasında arkadan gelen Hasan Efe idaresindeki 17 SA 352 plakalı otomobilin çarpması sonucu yol kenarında bulunan kaldırıma çıkarak beton duvara çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan Mehmet Yeşil, Dilber Yeşil ve Onur Yeşil yaralandı. Yaralılar ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Hasan Efe idaresindeki 17 SA 352 plakalı otomobil ise çarpışmanın etkisiyle orta refüje çıkarak durabildi. Efe yara almadan kurtulurken, araçta maddî hasar oluştu.

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