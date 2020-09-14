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Gökçeada'da meralık alandaki yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde meralık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapılıyor. Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, "Burada öğrenci yurtları vardı. Büyük bir tehlikeydi ancak ekiplerin müdahalesi ile bu tehlike önlendi. Şu anda can ve mal kaybımız yok" dedi.