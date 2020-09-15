Çanakkale’de bin 474 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 oldu. Konut satışlarında İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 131 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 11 bin 145 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 99 konut ile Şırnak oldu.



KONUT SATIŞLARINDA 52 BİN 123 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 artarak 52 bin 123 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 103 konut satışı ve yüzde 15,5 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 891 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 193 konut satışı ile İzmir izledi.



İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 118 BİN 285 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,2 artış göstererek 118 bin 285 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 22 bin 189 konut satışı ve yüzde 18,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,3 oldu. Ankara 13 bin 240 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı.