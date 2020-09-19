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Haberler Çanakkale Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu

’de operasyonu

’de gerçekleştirilen operasyonda 11 bin 720 dal doldurma sigara ele geçirildi.

Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu

İHA

19.09.2020, 17:33

Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale il merkezinde İ.G. isimli şahsın iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 11 bin 720 dal doldurma sigara ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla doldurma sigaralara el konulurken, İ.G. isimli şahıs alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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