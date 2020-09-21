Okulda ilk gün! Çanakkale'de okula yalnız giren Emir ağlayarak dışarı çıktı

Barbaros Hayrattin Paşa İlkokulu'nda sabahın erken saatlerinden itibaren anasınıfına ve ilkokul birinci sınıfa gidecek öğrenciler, velileri tarafından okula getirildi. Bazı velilerin ve öğrencilerin okul önüne gelinceye kadar maskelerini takmadıkları görüldü. Okul bahçesi kapısına geldiklerinde de maskelerini taktılar. Öğrenci ve velileri okulun bahçe kapısında okul yöneticileri karşıladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine dahi alınmayacağı açıklandı. Bu nedenle öğrenciler, bahçe kapısından itibaren öğretmenler tarafından alınarak, sınıflarına götürüldü. Okul girişinde yerdeki paspasa ayakları sildirilen çocuklara, hemen girişte de ellerine dezenfektan sıktırıldı. Minik öğrenciler, alınan tedbirler kapsamında eğitim öğretime başladı.

Annesiyle birlikte okula gelen birinci sınıf öğrencisi Emir Gümüş ise sınıfına öğretmeniyle birlikte sakin bir şekilde gitti. Ancak kısa süre sonra okuldan dışarıya çıkıp, ağlayarak koşmaya başlayan Emir Gümüş, bahçenin ortasında yere oturdu. Okul yöneticisi kendisini sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Okul önünde bekleyen annesine koşarak sarılan Emir Gümüş, bir süre daha ağlamaya devam etti. Annesi, oğlunu sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca, birlikte evin yolunu tuttular.





Okula gelen kız ve erkek öğrencilerin ise, birbirinden şık maskeleri dikkat çekti.

DHA

Okulla tanışan minik öğrenciler koşa koşa sınıflarına girdi