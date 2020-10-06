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Haberler Çanakkale Çanakkale açıklarında 144 sığınmacı yakalandı

açıklarında 144 yakalandı

'nin Bozcaada ilçesi 144 yakalandı. Bu kişilerin çıkışlarını organize ettiği belirlenen şüpheli ise gözaltına alındı.

Çanakkale açıklarında 144 sığınmacı yakalandı

AA

06.10.2020, 15:07

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi 144 sığınmacı yakalandı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan farklı ülkelere mensup yabancı uyruklular, ahşap tekneyle Çanakkale sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.

Bölgede görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu kişilerin bulunduğu yeri tespit etti.

Bunun üzerine, Bozcaada açıklarında düzenlenen operasyonda teknedeki 144 sığınmacı, kıyıya getirildi.

Bu kişilerin yurt dışına çıkışlarını organize ettiği belirlenen şüpheli ise gözaltına alındı.

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