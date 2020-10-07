  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Çanakkale için vahim iddia! Feribotların kaptan ve mürettebatında Covid-19 çıktı

için vahim iddia! Feribotların kaptan ve mürettebatında Covid-19 çıktı

Son dakika... boğaz hattı ve adalar arasında feribotla insan taşımacılığı yapan A.Ş.’nin bazı kaptan ve gemi mürettebatında yeni tip Korona virüs ( Covid-19) testlerinin pozitif çıktığı öne sürüldü.

Çanakkale için vahim iddia! Feribotların kaptan ve mürettebatında Covid-19 çıktı

07.10.2020, 16:08

Çanakkale için vahim bir iddia ortaya atıldı. Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle Türkiye genelinde de bir takım önlemler alınmaya devam ediyor. Ancak, alınan tüm önlemlere rağmen Çanakkale boğaz hattı ve adalar arasında feribotla insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş.'nin bazı kaptan ve gemi mürettebatında korona virüs çıktığı öne sürüldü.



Feribotlarda alınan tüm önlemlere rağmen bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlenirken, covid-19 testi pozitif çıkan gemi mürettebatının da karantinada olduğu öne sürüldü.



Öte yandan, kaptan ve gemi mürettebatında korona virüs çıktığı öne sürülen Gestaş A.Ş.'den resmi bir açıklama yapılmadı.



İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale için vahim iddia! Feribotların kaptan ve mürettebatında Covid-19 çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA