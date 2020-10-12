  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Elektrik akımına kapılarak ölen çocuk toprağa verildi

Elektrik akımına kapılarak ölen çocuk toprağa verildi

’de açık olan elektrik panosuna dokununca akıma kapılan çok toprağa verildi.

Elektrik akımına kapılarak ölen çocuk toprağa verildi

İHA

12.10.2020, 18:01

Olay cumartesi günü merkeze bağlı Kepez beldesinde meydana geldi. Açık olan elektrik panosunu gören Yağız Ariyel, merakla kablolara dokundu. Elektrik akımına kapılan talihsiz çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yağız Ariyel bugün ikindi namazını müteakip Kepez Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan ve Ariyel ailesi ile yakınları katıldı. Yağız Ariyel'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kepez Belde Mezarlığı'na defnedildi.


haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Elektrik akımına kapılarak ölen çocuk toprağa verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA