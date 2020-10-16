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Haberler Çanakkale Çan’da seyir halindeki araç yandı

Çan’da seyir halindeki araç yandı

’nin Çan ilçesinden Biga ilçesine seyir halinde olan araç yakınlarında motor kısmındaki teknik bir arızadan dolayı yandı.

Çan’da seyir halindeki araç yandı

İHA

16.10.2020, 23:35

Edinilen bilgiye göre, A. Yıldırım sevk ve idaresindeki 17 FT 789 plakalı Citroen marka araç Çan'dan Biga'ya seyir halindeyken Hacılar Köyü yakınlarında motor kısmındaki teknik bir arızadan dolayı yandı. Aracın ön kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Çan İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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