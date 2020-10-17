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Bayramiç’te modern teknikle ceviz hasadı

Bayramiç’te modern teknikle ceviz hasadı
Giriş Tarihi: 17.10.2020

Çanakkel'nin Bayramiç ilçesinde ceviz hasadı başladı. Modern tarım tekniklerinin kullanıldığı ceviz hasadında bu yılki rekoltenin yaklaşık 1 ton olması bekleniyor. Bol oksijeni ve endemik bitki yapısıyla şifa deposu olan Kazdağları'nın yamacında bulunan Bayramiç ilçesinde ceviz üreticiliği de arttı. 9 yaşındaki ağaçlardan yaklaşık 35 kilogram ceviz elde ediliyor. Bu cevizler bölgede kurulan özel bir tesiste modern tarım teknikleri kullanılarak tüketime hazır hale getiriliyor.

1 TON REKOLTE BEKLENTİSİ VAR
Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, "Bayramiç'te yaklaşık olarak 5 bin 500 dönüm alanda ceviz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yaklaşık olarak 800 kilogram ile 1 ton arasında rekolte beklenmektedir. Çünkü, üreticilerimiz çalışkan, modern tarımın tekniklerini uyguluyorlar. Ve bugün artık Bayramiç ilçesi cevizde de metropol kentler pazarında yerini almaktadır" diye konuştu.

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