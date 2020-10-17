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Haberler Çanakkale Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Bulgar savaş gemisi Boğazı’ndan geçti

'na ait "Tsibar" isimli savaş gemisi Boğazı'ndan geçti. Gemi, saat 10 sularında Çanakkale önlerinde olurken gemiye Türk Botu eşlik etti.

Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

17.10.2020, 15:28

Bulgaristan Donanması'na ait 32 borda numaralı 'Tsibar' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

EGE DENİZİ'NE AÇILDI
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan gemi, saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

'Dur yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol alan gemiye Türk Sahil Güvenlik Botu refakat etti.

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