Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Bulgaristan Donanması'na ait 32 borda numaralı 'Tsibar' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
EGE DENİZİ'NE AÇILDI
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan gemi, saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
'Dur yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol alan gemiye Türk Sahil Güvenlik Botu refakat etti.
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