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Haberler Çanakkale ‘Kanuni’ sondaj gemisi Çanakkale açıklarına demirledi

‘Kanuni’ sondaj gemisi açıklarına demirledi

’nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni sondaj gemisi, ’deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere açıklarına geldi.

‘Kanuni’ sondaj gemisi Çanakkale açıklarına demirledi

İHA

17.10.2020, 18:11

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bünyesine bu yıl katılan Kanuni sondaj gemisi, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarına demirledi. Geminin yarın sabah erken saatlerde Çanakkale Boğazı'ndan geçmesi bekleniyor.

2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020'de Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, yaklaşık 227 metre uzunluğa 42 metre genişliğe sahip. 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

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