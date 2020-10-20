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Haberler Çanakkale Biga’da hayvanlarda çiçek hastalığı çıktı; 15 köy karantinaya alındı

Biga’da hayvanlarda çiçek hastalığı çıktı; 15 köy karantinaya alındı

'nin Biga ilçesinde, bazı koyun ve keçilerde çiçek hastalığı çıkınca 15 köy 21 gün süreyle karantinaya alındı.

Biga’da hayvanlarda çiçek hastalığı çıktı; 15 köy karantinaya alındı

20.10.2020, 17:17

Biga'nın Güvemalan köyünde Eray Orman'a ait küçükbaş işletmede koyun ve keçilerde çiçek hastalığı çıktı, 5 hayvan öldü. Biga İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca yaptığı açıklamada, "Bu sebeple Güvemalan ile birlikte Bozlar, Gerlengeç, Kepekli, İlyasalan, Koruoba, Ambaroba, Aşağıdemirci, Yukarıdemirci, Sinekçi, Hacıpehlivan, Yenimahalle, Sazoba, Emirorman ve Sığırcık köyleri karantina altına alınmış olup, hayvan pazarımıza bu köylerden giriş ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır" dedi.

Güvemalan köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Mehmet Dal, çiçek hastalığı nedeniyle 21 günlük bir karantina uygulandığını söyledi. Dal, bu süreçte bazı küçükbaş hayvanların da öldüğünü belirtti.

'İHMALE GELECEK BİR HASTALIK DEĞİL'
Aynı köyde besicilik yapan Ali Karaca ise, ''Her yıl olduğu gibi bu yaz da bir çiçek hastalığı geldi. Hayvanlarımızı aşılattık, gereken önlemleri almaya çalışıyoruz fakat 'benim hayvanlarıma bir şey olmaz' yaklaşımındaki arkadaşlar nedeniyle sorunlar yaşanıyor. Küçük sürü sahipleri ihmal ediyor ama ihmale gelecek bir hastalık değil bu. Salgın hastalıklardan hayvanlarımızı korumak için aşılarını yaptırmamız gerekiyor. Veterinerler yoluyla aşılar yapılmalı. 21 gün karantina kararı alındı. Birçok köye küçükbaş hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Tabii bu süreçte aşı yaptırmayan bazı kişilerin hayvanları öldü" dedi.

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