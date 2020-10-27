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Haberler Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü’nde gün batımı havadan görüntülendi

1915 Köprüsü’nde gün batımı havadan görüntülendi

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Köprüsü’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2022’de tamamlanarak hizmete açılması beklenen ’nde çekilen gün batımı görüntüleri izleyenleri mest etti.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde gün batımı havadan görüntülendi

27.10.2020, 17:50

Çanakkale'de uzun süredir hobi amaçlı Drone Pilotluğu yapan Murat Öztürk, önceki gün 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gün batımı çekimi gerçekleştirdi. Çektiği fotoğraf ve videolar izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.



18 MART&NBSP;ÇANAKKALE&NBSP;DENİZ ZAFERİ'Nİ SİMGELEYECEK
Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olacağı ifade edilen köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferansla katıldığı törenle tamamlanmıştı. 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.



KÖPRÜDE SEYİT ONBAŞI TASVİRİ YER ALACAK
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden köprü 32 bloktan oluşacak. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı ön görülüyor.



TABLİYELER 42 PARÇADAN OLUŞACAK
17 metre genişliği ve 30 metre uzunluğu bulunan tabliyeler toplam 42 parçadan oluşacak. Köprü şantiyesinde devam eden çalışmalarla birlikte tabliyeler, itme sürme yöntemiyle yerleştiriliyor.

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