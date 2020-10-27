CHP'li başkan milyonluk yatırımı toprağa gömdü

HDP barajı aştığında Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda halka pilav dağıtan, her fırsatta katil Esad'ı savunan Çanakkale'nin CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, başladığı projeleri yarıda bıraktı.



4 dönemdir başkanlık yapan Gökhan'ın temelini 5 yıl önce attığı Kültür Merkezi binası bir türlü tamamlanmadı. 2018'de tamamlanacağı belirtilen proje, şehir merkezinin ortasında beton yığını olarak kaldı. 30 milyonun üzerinde para harcanan ve çürümeye terk edilen bina ile ilgili yeni bir ihale yapıldı ve maliyeti iki katına çıktı. Kentteki otopark ve iş merkezi projesi de olduğu gibi duruyor.





Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi: 'Çanakkale'ye, yakışır bir belediye hizmet binası' yapmak vaadiyle 2015'te temeli atıldı. 2018'de tamamlanacaktı. Ancak bina kaderine terk edildi. 2015'te 47 milyon liraya mal olacağı açıklandı, 30 milyon lira harcandı. Beton yığını olarak kalan bina için yeni ihaleye çıkıldı. İlk yatırımın dışında 49 milyon lira teklifle yeniden başka bir şirkete verildi. Böylece hizmet binası için yaklaşık 80 milyon lira harcanmış olacak.





OTOPARK YARIM KALDI

Cennet Otoparkı ve İş Merkezi: 700 araçlık otopark, 20 adet iş yeri ve 107 adet ofis olacak olan otopark için 2017'de ihale yapıldı. 5 milyon liranın üzerinde harcama yapıldı. Proje kaderine terk edildi. İnşaatlar yıllarca beton yığını olarak durdu



AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas: Metruk hale gelen bu projeden vatandaşlarımız da rahatsızlıklarını her fırsatta dile getirdiler ama belediye bu sorunu, inşaatı koruyan duvarları bir reklam panosu olarak kullanmakla çözdüğünü düşünüyor. Şimdi ise belediye tarafından inşaatın tamamlanması için yeni bir ihale yapıldı. Yıllarca beton yığını olarak duran inşaatın, ihale süreci ile maliyeti iki katına çıktı" dedi.