  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

'de bir köy karantinaya alındı

'nin Bayramiç ilçesine bağlı Karaköy köyü, artış gösteren koronavirüs (Covid-19) vakalarını engellemek için 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

28.10.2020, 15:05

Kaymakam Sercan Gökdemir başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, çok sayıda kişide pozitif vaka tespit edilen Karaköy köyü, vakaların yayılımını engellemek için 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Karantina süresi boyunca, alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak.

DHA

Balıkesir Bigadiç'te bir köy karantinada Emirdağ’da 8 bina karantinaya alındı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA