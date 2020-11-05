Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürdükleri çalışmalar neticesinde şüpheli bir şahsın ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; 534 gr. esrar maddesi, 131 gr. kenevir tohumu, 5 gr. metamfetamin, 4 gr. paketlenmiş satışa hazır esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet Süperpoze yivsiz av tüfeği, 9 adet dolu yivsiz av tüfeği fişeği ele geçirildi.



Cumhuriyet Savcısının talimatıyla uyuşturucu maddelere el konulurken, 1 kişi de gözaltına alındı.