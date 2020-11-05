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’de operasyonu

’de gerçekleştirilen operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

05.11.2020, 17:11

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürdükleri çalışmalar neticesinde şüpheli bir şahsın ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; 534 gr. esrar maddesi, 131 gr. kenevir tohumu, 5 gr. metamfetamin, 4 gr. paketlenmiş satışa hazır esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet Süperpoze yivsiz av tüfeği, 9 adet dolu yivsiz av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla uyuşturucu maddelere el konulurken, 1 kişi de gözaltına alındı.

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