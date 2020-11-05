Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerince, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.
Yetkililer, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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