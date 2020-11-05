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Haberler Çanakkale Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

'de feribot seferlerine fırtına engeli

'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi

Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

AA

05.11.2020, 16:29

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerince, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.

Yetkililer, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.

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