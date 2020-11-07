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Haberler Çanakkale FETÖ üyelerini Yunanistan’a kaçırmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

üyelerini ’a kaçırmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

'nin ilçesinde, yaklaşık 3 ay önce yasa dışı yollarla 'ın 'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği yakalanan 13 şüphelisine yardım ettiği ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ üyelerini Yunanistan’a kaçırmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

AA

07.11.2020, 13:16

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaklaşık 3 ay önce botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışan 13 FETÖ şüphelisine yardım ettiği iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Ayvacık ilçesi Kadırga koyu açıklarında, 16 Ağustos'ta yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta sahil güvenlik ekiplerince yakalanan 13 FETÖ şüphelisinin yasa dışı geçişini organize ettiği öne sürülen O.K ve M.U, Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekiplerince saklandıkları adreste yakalandı.

Adreslerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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