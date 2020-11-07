Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaklaşık 3 ay önce botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışan 13 FETÖ şüphelisine yardım ettiği iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Ayvacık ilçesi Kadırga koyu açıklarında, 16 Ağustos'ta yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta sahil güvenlik ekiplerince yakalanan 13 FETÖ şüphelisinin yasa dışı geçişini organize ettiği öne sürülen O.K ve M.U, Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekiplerince saklandıkları adreste yakalandı.
Adreslerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
FETÖ üyelerini Yunanistan’a kaçırmak isteyen 2 şüpheli yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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