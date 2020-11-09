Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesinde düzenledikleri operasyonda, şişelenmiş ve sahte içki imalatında kullanılan 2 ton 620 litre etil alkol ele geçirdi.
Olayda kullanılan kamyonete el konulurken, 2 şüpheli yakalanarak, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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Çanakkale'de 2 ton 620 litre etil alkol ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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