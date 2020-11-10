Çanakkale’de 09.05’te hayat durdu

Cumhuriyet Meydanı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. Yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk büstüne çelenk sunma töreniyle başlayan tören, saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti. Bu esnada yollarda arabalarıyla seyir halinde olan ve yoluna yaya devam eden vatandaşlar da saygı duruşuna eşlik etti.

Daha sonra İstiklal Marşı'nın okunması ve günün anlam ve önemine uygun yapılan konuşmaların ardından tören son buldu.