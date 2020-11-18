Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "19.11.2020 Perşembe günü Kabatepe- Gökçeada hattında, yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Gökçeada feribot seferleri iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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