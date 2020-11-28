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Haberler Çanakkale Tezgahlarda hamsi bolluğu! 40 liradan 25 liraya düştü

Tezgahlarda bolluğu! 40 liradan 25 liraya düştü

Boğaza kıyısı olan 'de önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, şu sıralar bereketli günler yaşıyor. Ancak, geçtiğimiz günlerde 40 liradan satışa sunulan hamsinin kilosu bugün itibariyle 25 liradan alıcı buluyor.

Tezgahlarda hamsi bolluğu! 40 liradan 25 liraya düştü

28.11.2020, 15:33

Kasım ayında havaların soğumasıyla birlikte tezgahlarda bolluk yaşanıyor. Çanakkale'de yüksek oranda tüketilen balık da oldukça yoğun ilgi görüyor. Kentte yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı, "Şuan tezgahlarda; hamsi, çinekop ve sarıkanat bu balıklar bol miktarda bulunuyor.

Hamsi fiyatları 20-25-30 liradan gidiyor. Çinekop, 40 ile 50 lira arası, sarıkanat ise 60 liradan satılıyor. Bu aralar tekir balığı bol. Mevsim olarak en çok hamsi, çinekop ve tekir balığı gidiyor. Lüfer yeni yeni başlıyor. Onun da bol olacağını umut ediyoruz. Balıkçılar umutlu, 4 gözle lüferi bekliyoruz. Vatandaşın ekonomik durumu bozuk, pandemi dolayısıyla ama vatandaş yine de boğazından kesmiyor" dedi.



Omega-3 açısından önemli bir besin kaynağı olan balığa da vatandaşlar ilgi gösteriyor.

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