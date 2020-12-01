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'de operasyonu!

'nin Ezine ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonunda 17 zanlı yakalandı.

Çanakkale'de kaçak kazı operasyonu!

01.12.2020, 12:19

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalyan köyündeki Altıngüneş mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, 4'ü olay yerinde olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı incelemede 5 dedektör, 4 dedektör yeleği, 3 dedektör kulaklığı, 3 dedektör ekran monitörü, 4 akü, 5 güç aktarım kablosu, 20 dedektör çubuğu ile bir araç ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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