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Haberler Çanakkale Eniştesini kafasına demir çubukla vurarak öldürdü

Eniştesini kafasına demir çubukla vurarak öldürdü

merkeze bağlı Çıplak köyünde yaşayan (72), tartıştığı eniştesi 'i (72) kafasına demir çubukla vurarak öldürdü.

Eniştesini kafasına demir çubukla vurarak öldürdü

06.12.2020, 18:50

Olay, saat 07.30 sıralarında merkeze bağlı Çıplak köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Kazım Vural, eniştesi Nusret Adıgüzel ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Kazım Vural eline aldığı demir çubukla, eniştesi Nusret Adıgüzel'in kafasına vurdu.

Adıgüzel yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nusret Adıgüzel'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Nusret Adıgüzel'in cansız bedeni Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli Kazım Vural jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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