Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekibi, can salı içerisindeki 16 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.