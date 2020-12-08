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Haberler Çanakkale Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

'ın ölüme terk ettiği 16 kaçak göçmeni kurtardı

Çanakkel'nin ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına iterek, ölüme terk ettiği 16 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekibi kurtardı.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

08.12.2020, 09:54

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekibi, can salı içerisindeki 16 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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