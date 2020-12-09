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Haberler Çanakkale Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki feribot seferleri iptal edildi

Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki feribot seferleri iptal edildi

'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferi yapılamayacak.

Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki feribot seferleri iptal edildi

09.12.2020, 16:53

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada güzergahında yarın için planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

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