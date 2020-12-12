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Haberler Çanakkale Kuraklık yaşanan Çanakkale’ye beklenen yağış geldi

yaşanan ’ye beklenen yağış geldi

’ye yaşanan sonrası beklenen yağış geldi. Bir kaç gün devam etmesi beklenen yağışa birlikte su seviyesinde azalma yaşanan 'nda doluluk oranının yükselmesi bekleniyor.

Kuraklık yaşanan Çanakkale’ye beklenen yağış geldi

12.12.2020, 14:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Çanakkale'de dün gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur, öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağış, kent merkezinde sağanak şeklinde devam etti. Uzun süren kuraklığın ardından gelen yağmur, yüzleri güldürdü.



Öte yandan, Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda 12 milyon metreküp su kaldı.

Dün gece başlayan ve bir kaç gün devam etmesi beklenen yağışların barajın doluluk oranında etki yapması bekleniyor.

DHA

Pandemi değil, kuraklık kısıtlaması! Çanakkale’de yaşanan kuraklık nedeniyle kısıtlamalar getirildi

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