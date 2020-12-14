  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Çanakkale Bulgar savaş gemisi ‘Smeli’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Bulgar savaş gemisi ‘Smeli’ ’ndan geçti

Bulgaristan Donanmasına ait 11 borda numaralı ‘Smeli’ adlı savaş gemisi, ’ndan geçerek ’ne doğru yol aldı.

Bulgar savaş gemisi ‘Smeli’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

14.12.2020, 14:02

Ege Denizi'nden bugün saat 11.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgaristan Donanması'na ait 11 borda numaralı savaş gemisi 'Smeli', saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Bulgar savaş gemisinin boğaz geçişine, Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bulgar savaş gemisi ‘Smeli’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA