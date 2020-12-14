Bulgar savaş gemisi ‘Smeli’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Bulgaristan Donanmasına ait 11 borda numaralı ‘Smeli’ adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 11.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgaristan Donanması'na ait 11 borda numaralı savaş gemisi 'Smeli', saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



Bulgar savaş gemisinin boğaz geçişine, Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.