Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki seferlerden 3'ü iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe'den 05.00 ve 09.00 ile Gökçeada'dan 07.00 seferinin yapılamayacağını duyurdu.



Kabatepe-Gökçeada hattında bugünkü seferlerin tamamı aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Çanakkale 4 günlük yağışlarla Aralık ayı ortalamasını yakaladı