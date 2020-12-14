Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe'den 05.00 ve 09.00 ile Gökçeada'dan 07.00 seferinin yapılamayacağını duyurdu.
Kabatepe-Gökçeada hattında bugünkü seferlerin tamamı aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın gerçekleştirilmesi planlanan seferlerden bazıları iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe'den 05.00 ve 09.00 ile Gökçeada'dan 07.00 seferinin yapılamayacağını duyurdu.
Kabatepe-Gökçeada hattında bugünkü seferlerin tamamı aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki seferlerden 3'ü iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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