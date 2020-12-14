Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden saat 14.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk' ile 150 borda numaralı 'Saratov', saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemilerine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.
Güvertelerindeki can yelekli askerlerle dikkat çeken Rus savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
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