İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine'nin Akköy köyü sınırlarında kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları İ.A., U.K. ve S.A.'yı suçüstü yakaladı. Operasyonda 3 dedektör ve 2 kazma ele geçirildi. Jandarmada işlemleri devam eden şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Çanakkale'de, kaçak kazıya jandarmadan suçüstü: 3 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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