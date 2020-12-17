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Lastik botta sürüklenen 23 kaçak göçmeni kurtardı

'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken lastik botları motor arızası yapıp sürüklenen 23 kaçak göçmen, ekiplerince kurtarıldı.

Lastik botta sürüklenen 23 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

17.12.2020, 10:19

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım istediği bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, motor arızası yapıp sürüklenen lastik bottaki 23 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

DHA

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