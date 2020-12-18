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Haberler Çanakkale Çanakkale'de balıkçılar hafta sonu açık olacak

'de balıkçılar hafta sonu açık olacak

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince ve balık tezgahlarının saat 10.00 ile 17.00 arasında açık kalması yönünde karar alındı.

Çanakkale'de balıkçılar hafta sonu açık olacak

18.12.2020, 14:09

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Çanakkale İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, hafta sonları cumartesi ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında balıkçı ve balık tezgahları açık kalacak.

Alınan kararda, "Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgâhı şeklindeki işyerlerinin de cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilecek" ifadelerine yer verildi.

DHA

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