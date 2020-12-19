Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.13'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15,35 kilometre derinlikte olduğu ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 155,72 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.