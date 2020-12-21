Çanakkale’de korkunç kaza

Çanakkale'nin Biga ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, Biga ilçesi Kaldırımbaşı Kavşağı'nda dün sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Biga ilçesinden Çanakkale istikametine seyir halindeki Ahmet Temel'in (62) kullandığı otomobil, Karabiga'dan Biga ilçesine işçi taşıyan Mehmet Coşkun'un (51) kullandığı işçi minibüsü ile Kaldırımbaşı Kavşağı'nda çarpıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada devrilen minibüsün sürücüsü Mehmet Coşkun olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan ve ilçedeki bir fabrikaya çalışmaya giden 3 işçi ile otomobil sürücüsü Ahmet Temel yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SUAT SALGIN