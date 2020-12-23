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Haberler Çanakkale Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü 'ndan geçti

'ndan geçen Rus Donanması'na ait RFS 911 borda numaralı mayın tarama gemisi Ivan Golubets ile SB-739 borda numaralı askeri römorkörü 'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

23.12.2020, 14:49

Ege Denizi'nden saat 12.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait RFS 911 borda numaralı mayın tarama gemisi Ivan Golubets ile SB-739 borda numaralı askeri römorkörü saat 13.30 sıralarında peş peşe Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi ile askeri römorkör, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Boğazdan geçişi sırasında savaş gemisi ve römorköre Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

DHA

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